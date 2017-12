Domingo acontece a segunda fase do vestibular da UEL

(foto: Divulgação)

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) promove nos dias 3, 4 e 5 a Segunda Fase do Vestibular 2018 para 8.421 candidatos aprovados durante a 1ª Fase, realizada no dia 29 de setembro. Este ano a Universidade oferta 2.482 vagas em 53 cursos de graduação, sendo que outras 598 são oferecidas por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU).

As provas serão aplicadas em 14 locais: no Câmpus Universitário da UEL (nove Centros de Estudos), Colégio Estadual Vicente Rijo e no Instituto de Educação Estadual de Londrina (IEEL).

Além disso, 24 candidatos apenados fazem prova na Penitenciária Estadual de Londrina (PEL I) e mais 10 na PEL II. Outros 10 candidatos em regime semi-aberto fazem prova no Centro de Reintegração Social de Londrina (Creslon).

Para o dia da prova, a COPS orienta que o candidato chegue ao local com uma hora de antecedência. Os portões dos locais de provas serão abertos às 13h20 e fechados exatamente às 14 horas. Além dos documentos pessoais, é necessário apresentar o Cartão de Inscrição da 2ª fase, disponível para impressão no site www.cops.uel.br.

Os candidatos deverão imprimir o documento e afixar uma fotografia 3X4 recente e a cópia da Carteira de Identidade. Este cartão deverá ser apresentado juntamente com a Carteira de Identidade original no dia do Vestibular.

PROVAS - neste domingo os candidatos fazem as Provas de Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação. No dia 4 de dezembro, a UEL aplica a Prova de Conhecimentos Específicos, das 14 às 18 horas, contendo questões discursivas de Artes, Biologia, Espanhol, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa/Literaturas em Língua Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia. A prova trará conteúdo de três disciplinas, dependendo do curso escolhido.

No dia 5 (terça-feira), das 8 às 11 horas, e das 14 às 18 horas, serão aplicadas as Provas de Habilidades Específicas (PHE) para candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design de Moda e Design Gráfico.

O resultado do Vestibular será publicado no dia 24 de janeiro, ao meio-dia, no site www.cops.uel.br.

PLANTÃO - a Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS/UEL) vai estar de plantão neste domingo e na segunda-feira, das 8h30 às 11 horas, no prédio da Pró-reitoria de Graduação (Prograd), localizado no Campus Universitário. O plantão é direcionado a candidatos que perderem o documento, sendo necessário apresentação de Boletim de Ocorrência. O Plantão vai emitir um documento de identificação complementar, válido para o acesso aos locais de provas.

ATO EXECUTIVO - Em virtude realização da 2ª fase do Vestibular da UEL, as atividades acadêmicas e administrativas no Câmpus Universitário sofrerão alteração na segunda-feira (4), ficando interrompidas entre às 11h30 e 14h30. Nos centros onde serão aplicadas as provas (CCA, CTU, CCB, CESA, CCH, CECA e CEFE) as atividades serão interrompidas durante todo o dia. O Restaurante Universitário (RU) da UEL também não vai funcionar na segunda-feira, 4 de dezembro.

Já no dia 5, dia das Provas de Habilidades Específicas, ficarão interrompidas as atividades apenas no CECA, CTU e CESA.