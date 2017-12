Programação de Natal tem mais de 100 apresentações de coral

A música vai tomar conta de Curitiba durante o mês em que é celebrado o Natal. Até o dia 20 de dezembro, a cidade terá mais de 100 apresentações de coral em comemoração à data. As atividades acontecem em vários lugares como o Mercado Municipal, Centro Histórico, parques, igrejas e nas Administrações Regionais e no Memorial do município.

Os corais pertencem a grupos independentes e voluntários. Um deles é da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. O coral da instituição — composto por fiéis não necessariamente profissionais na área, que frequentam a igreja no Hauer — se apresenta no dia 14, às 19h, no Memorial de Curitiba.

O regente do grupo musical, pastor Jonas Lindner, explica que o repertório é composto de 12 músicas com a temática do nascimento de Jesus. “Para nós, que já desenvolvemos atividades durante datas litúrgicas, é uma satisfação e alegria muito grande participar”, diz.

A igreja Bola de Neve também vai participar da programação, segundo Priscila Barbosa, líder do grupo de música natalina da instituição. “O contentamento em participar de um evento coletivo como esse foi o que motivou a igreja Bola de Neve a integrar o time de instituições que celebram o Natal”, disse.

O grupo se apresenta na Regional do Boqueirão, nos dias 8 (às 8h30) e 15 (às 20h30) de dezembro e com um diferencial: em ritmo de samba.

Nosso Canto

As Administrações Regionais, além de corais de igrejas, terão grupos do próprio município, com o projeto Nosso Canto. Cada Regional tem a sua turma de coral integrante do projeto, formada por 40 pessoas que não necessariamente tem formação musical.

Segundo um dos coordenadores do Nosso Canto no Boqueirão, Nei Siliprandi, um dos diferenciais das apresentações é variedade de repertórios. “Na nossa regional, o coral prepara uma apresentação inspirada no Natal brasileiro, com músicas principalmente do folclore nordestino”, conta.

Uma das vezes que o Nosso Canto do Boqueirão sobe ao palco é no dia 6 de dezembro, quando faz uma apresentação com o grupo de balé e o de teatro da Regional. O repertório — provando o que disse Nei — é diferente da apresentação do dia 20, quando as canções serão mais tradicionais.

Nesse dia, o Coral se une aos grupos das outras Regionais para apresentar um repertório mais tradicional. Serão 400 vozes, com arranjos de Marco Aurélio Koentopp e regência de Mara Campos. A apresentação encerra a programação.