A Copa do Mundo da Rússia de 2018

GRUPO A Rússia Arábia Saudita Egito Uruguai GRUPO B Portugal Espanha Marrocos Irã GRUPO C França Austrália Peru Dinamarca GRUPO D Argentina Islândia Croácia Nigéria GRUPO E Brasil Suíça Costa Rica Sérvia GRUPO F Alemanha México Suécia Coreia do Sul GRUPO G Bélgica Panamá Tunísia Inglaterra GRUPO H Polônia Senegal Colômbia Japão FASE DE GRUPOS 1ª rodada 14/6 Rússia x Arábia Saudita 15/6 Egito x Uruguai Marrocos x Irã Portugal x Espanha 16/6 França x Austrália Peru x Dinamarca Argentina x Islândia Croácia x Nigéria 17/6 Costa Rica x Sérvia Brasil x Suíça Alemanha x México Suécia x Coreia do Sul 18/6 Bélgica x Panamá Tunísia x Inglaterra 19/6 Polônia x Senegal Colômbia x Japão 2ª rodada 19/6 Rússia x Egito 20/6 Uruguai x Arábia Saudita Portugal x Marrocos Irã x Espanha 21/6 França x Peru Dinamarca x Áustria Argentina x Croácia 22/6 Nigéria x Islândia Brasil x Costa Rica Sérvia x Suíça 23/6 Alemanha x Suécia Coreia do Sul x México Bélgica x Tunísia 24/6 Inglaterra x Panamá Japão x Senegal Polônia x Colômbia 3ª rodada 25/6 Uruguai x Rússia Arábia Saudita x Egito Irá x Portugal Espanha x Marrocos 26/6 Dinamarca x França Austrália x Peru Nigéria x Argentina Islândia x Croácia 27/6 Sérvia x Brasil Suíça x Costa Rica Coreia do Sul x Alemanha México x Suécia 28/6 Inglaterra x Bélgica Panamá x Tunísia Japão x Polônia Senegal x Colômbia OITAVAS DE FINAL 30/6 J49 - 1º A x 2º B J50 - 1º C x 2º D 1º/7 J51 - 1º B x 2º A J52 - 1º D x 2º C 2/7 J53 - 1º E x 2º F J54 - 1º G x 2º H 3/7 J55 - 1º F x 2º E J56 - 1º H x 2º G QUARTAS DE FINAL 6/7 J57 - Venc. 49 x Venc. 50 J58 - Venc. 53 x Venc. 54 7/7 J59 - Venc. 55 x Venc. 56 J60 - Venc. 51 x Venc. 52 SEMIFINAL 10/7 J61 - Venc. 57 x Venc. 58 J62 - Venc. 59 x Venc. 60 3º LUGAR 14/7 Perd. 61 x Perd. 62 FINAL 15/7 Venc. 61 x Venc. 62