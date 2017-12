Jogo de abertura da Copa terá as duas piores seleções segundo ranking

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogo de abertura da Copa do Mundo-2018, entre Rússia e Arábia Saudita, colocará frente a frente as duas piores seleções que estão no Mundial segundo o ranking da Fifa, utilizado como base para o sorteio dos grupos. O país-sede é a equipe com pior desempenho de acordo com os critérios da entidade e ocupa a 65ª posição. A Arábia é a 63ª. As posições são as mesmas no ranking de outubro, que definiu a divisão dos potes, e no de novembro, divulgado no último dia 23. À frente delas estão o Haiti (57ª) e a Albânia (62ª), por exemplo. O confronto do Grupo A está marcado para o dia 14 de junho, às 12h, no estádio Lujniki, em Moscou. Uruguai e Egito completam essa chave. Já a partida entre Portugal e Espanha, pelo Grupo B, também na primeira rodada, será o confronto mais atrativo de acordo com o ranking. Na lista de outubro, portugueses estavam em terceiro, e espanhóis, em oitavo -não entraram como cabeças de chave porque o país-sede fica com uma das oito vagas. Em novembro, após a realização de amistosos, a Espanha subiu para a sexta posição. O confronto ibérico ocorrerá no dia 15 de junho, às 15h, em Sochi.