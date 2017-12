Meghan Markle recebe flores e cartas em primeiro evento ao lado de príncipe Harry

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O príncipe Harry, 33, e sua noiva, Meghan Markle, 36, participaram nesta sexta-feira (1º) do primeiro evento juntos desde que anunciaram o noivado, no dia 27 de novembro. O casal, que subirá ao altar em maio de 2018, cumprimentou uma multidão que os aguardava na porta do Museu Nacional de Justiça. Markle recebeu flores e cartões da população antes de seguir para o evento, criado para gerar conscientização sobre a Aids, HIV e criminalidade juvenil. A americana enfrentou o frio com um casaco azul-marinho da marca Elodie e botas pretas. Por baixo, ela vestiu uma saia longa bege que combinava com o cachecol do futuro marido. A peça, da marca Joseph Fashion, esgotou poucas horas após a aparição. Em comunicado, o palácio afirmou que Harry tem falado sobre sua paixão por conscientizar a população sobre estas doenças e que "estava ansioso para apresentar Markle para uma comunidade que é muito especial para ele". CASAMENTO Na segunda (27), o príncipe confirmou que vai se casar com a atriz, após um ano e meio de namoro. Horas depois do anúncio, Markle mostrou seu anel de noivado, que foi desenhado pelo próprio Harry. Ele escolheu dois diamantes da coleção pessoal da princesa Diana, além de uma pedra de Botswana, na África. O casal vai subir ao altar em maio de 2018, em data ainda não fornecida, na capela Saint George do castelo de Windsor, onde Harry foi batizado em 1984. A igreja escolhida é menor do que a Abadia de Westminster, onde William e Kate se casaram. Estima-se que cerca de 800 pessoas possam comparecer ao casamento de Markle e Harry. A expectativa é que a cerimônia consiga atrair tanta atenção quanto o casamento entre o príncipe William, irmão de Harry, e Kate Middleton, em 2011, que teve uma audiência global estimada de 2,4 bilhões de pessoas. O Palácio de Kensington informou que a família real vai pagar pela cerimônia e que Markle será batizada na fé anglicana e dará início ao processo para se tornar uma cidadã britânica.