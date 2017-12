Guarapuava receberá a 2ª etapa do Circuito Paranaense de Paramotor

(foto: Divulgação)

Guarapuava mostra cada vez mais seu potencial para a prática esportiva. Este mês, a cidade será sede da 2ª etapa do Circuito Paranaense de Paramotor, que acontecerá nos próximos dias 9 e 10, sob a coordenação da AVLG (Associação de Voo Livre de Guarapuava) e da Federação Paranaense de Paramotor, com apoio da Prefeitura de Guarapuava.

De acordo com uma das organizadoras do evento, Ivonete Moraes, a cidade foi escolhida por apresentar grande potencial para a prática deste esporte e pela localização privilegiada, que auxilia no deslocamento dos participantes de outras cidades. “Guarapuava fica no Centro-Sul do Paraná, ponto estratégico que ajuda no transporte dos amantes desse esporte”, explica, informando que “o paramotor consiste em um esporte que permite ao piloto voar sem precisar de grandes alturas. A decolagem acontece por meio de um motor acoplado ao piloto e a um parapente, semelhante a um paraquedas”.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site www.paramotorpr.com.br/eventos. Cerca de 60 pilotos profissionais de Guarapuava e outras cidades, como Maringá, Curitiba, Cascavel, Toledo, Corbélia e são esperados para a competição que promete movimentar o céu guarapuavano. O circuito terá disputas nas categorias de voo paramotor e voo paratrike.

Além de admirar o esporte, os interessados podem praticar o esporte. No local, haverá profissionais disponíveis para realizar um voo duplo, por um valor de R$ 150,00.

Serviço: Circuito Paranaense de Paramotor

Data: 9 e 10 de dezembro

Horário: a partir das 8h30

Local: Rua Dario Borges de Lis, esquina com a Rua das Profissões, Residencial 2000