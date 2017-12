Filme 'Lady Bird' vence prêmio da crítica de Nova York

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Segunda empreitada da atriz Greta Gerwig na direção e alta aposta para o Oscar, o longa "Lady Bird: É Hora de Voar" levou o prêmio de melhor filme do ano segundo os críticos de cinema de Nova York. O drama, que estreia em abril no Brasil, gira em torno de uma adolescente (Saoirse Ronan) que se sente deslocada e enfrenta problemas com a sua mãe (Laurie Metcalf). Ronan também levou o prêmio de melhor atriz. Já "Projeto Flórida" levou dois prêmios: direção (Sean Baker) e ator coadjuvante (Willem Dafoe). O longa mistura atores e não-atores numa trama ambientada num complexo habitacional depauperado nas proximidades da Disney World, em Orlando. Jordan Peele, diretor do terror de temática racial "Corra!" levou o prêmio de melhor estreante. E Timothée Chalamet ("Me Chame pelo Seu Nome"), o prêmio de ator. - Veja a lista de vencedores: Melhor filme: "Lady Bird", de Greta Gerwig Melhor diretor: Sean Baker, por "Projeto Flórida" Melhor filme de diretor estreante: "Corra!", de Jordan Peele Melhor ator: Timothée Chalamet ("Me Chame pelo Seu Nome") Melhor atriz: Saoirse Ronan ("Lady Bird") Melhor ator coadjuvante: Willem Dafoe ("Projeto Flórida") Melhor atriz coadjuvante: Tiffany Haddish ("Viagem das Garotas") Melhor roteiro: "Trama Fantasma", de Paul Thomas Anderson Melhor direção de fotografia: "Mudbound" Melhor filme estrangeiro: "120 BPM", de Robin Campillo Melhor documentário: "Faces Places", de Agnés Varda Melhor animação: "Viva - A Vida É Uma Festa"