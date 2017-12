Documentário sobre Alex será exibido no Museu do Futebol

(foto: Divulgação)

O documentário Alex Camera 10 – Da Turquia ao Brasil - A despedida do futebol, sobre o ídolo do Coritiba, Palmeiras, Cruzeiro e Fenerbach, será exibido, no dia 2 de dezembro (sábado) às 21 horas no Museu do Futebol, no Pacaembu em São Paulo durante o Festival de Cinema de Futebol.

Será a terceira exibição pública do filme que teve seu pré-lançamento em sessão de gala em Curitiba em setembro e também participou do Cinefoot no Rio de Janeiro no ultimo final de semana. As estreias nos cinemas do Brasil e da Turquia acontecerão no primeiro semestre de 2018.

O documentário de 97 minutos foi gravado durante os dois últimos anos de carreira atuando pelo Coritiba, além das homenagens que o jogador recebeu no Palmeiras e Cruzeiro com jogos festivos e uma incrível viagem à Turquia onde se vê a idolatria do jogador no país.

“Começamos a acompanhar o Alex desde 2012 quando retornou ao Brasil vindo da Turquia. Mas com depoimentos de alguns dos principais jogadores, treinadores e jornalistas brasileiros e turcos, conseguimos abordar toda a carreira desse que é um dos últimos craques camisas 10 do futebol brasileiro”, explica o diretor executivo, Adriano Rattmann.

O diretor do filme, Cauê Serur, classifica a obra como uma retribuição pelo que o craque fez nos gramados: "Esse belo trabalho é um presente para o Alex de Souza e para os Fãs de Futebol" diz.



ALEX DE SOUZA em ALEX CAMERA 10

"Turquia ao Brasil, a Despedida do Futebol”

Um filme de

Adriano Rattmann & Cauê Serur

Adriano Rattmann – Diretor Executivo e Roteiro

Caue Serur - Diretor e Roteiro

Marcos Freitas – Roteiro e Entrevistas

Pablito Pereira - Cena e Roteiro

Ricardo Jug - Edição

Ulisses Galetto - Som

Lucas Maffini - Áudio

Daniel Azulai - Voz

Simone Bello - Assessoria de Imprensa