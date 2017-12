PR é líder em atendimentos para mediação de conflitos relacionados ao consumo

Quem comprar um celular da Tim a partir da próxima semana ou for até as lojas para qualquer tipo de atendimento vai receber orientações de como usar a plataforma http://consumidor.gov.br que permite a mediação de conflitos relacionados ao consumo. A iniciativa que está em teste pela empresa de telefonia é uma sugestão feita pelo Procon-Pr ao Conselho de Usuários da TIM da região Sul.

Na primeira fase do projeto colaboradores da empresa vão receber capacitação sobre o funcionamento da plataforma. A preparação acontece na segunda-feira (04), às 8h, em uma loja da operadora de telefonia no Centro de Curitiba.

A diretora do Procon-Pr, Claudia Silvano, vai participar do treinamento. “Depois desta capacitação os colaboradores já passarão a informar os clientes sobre a plataforma. É importante que o consumidor tenha uma consciência cada vez maior de que pode e deve reclamar. E que isso é fácil, que ele pode fazer com o próprio celular”, comenta Silvano.

O consumidor.gov.br, disponibilizado em todo o Brasil, é um serviço criado pelo Governo Federal através da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça (Senacon), em parceria com os Procons e o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

De acordo com o secretário estadual da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, Artagão Júnior, o Paraná, além de ter participado da construção da plataforma, é o estado que proporcionalmente apresenta o maior número de registros, o que confirma a preocupação da Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos em fazer a cidadania chegar efetivamente aos cidadãos.

“A região Sul é responsável por 21,4% dos atendimentos da plataforma, registrando 201.011 atendimentos desde 2014. Somente o Paraná tem quase 98 mil registros”, destaca. “São Paulo teve no mesmo período 256.640 atendimentos, mas o estado tem 45 milhões de habitantes e o Paraná 11 milhões”, acrescenta o secretário da Justiça.

O Conselho de Usuários da TIM foi criado para aproximar a sociedade civil, atuando para o aprimoramento das relações de consumo entre clientes e operadoras através da Resolução 623/2013, da Anatel. O Procon-Pr integra o Conselho de Usuários da TIM com outros dois Procons estaduais, membros da sociedade e órgãos que compõem o sistema nacional de defesa do consumidor.