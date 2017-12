DeLorean faz show em Curitiba nessa sexta-feira

A banda DeLorean: viagem no tempo através do rock (foto: Divulgação)

A banda curitibana DeLorean, que leva o nome da máquina do tempo, da triologia De Volta Para o Futuro, programou um set list animado com clássicos do pop e rock internacionais para uma viagem ao passado. Com referências do New Wave ao Glam Rock, os músicos Luigi Poniwass, Jordana Soletti, Gus Piasecki, Marlon Skrusinski, Deni Tedesco tocam os grandes sucessos dos anos 80, 90 e 2000. O show é nessa sexta-feira, no Empório São Francisco, em Curitiba.

Para embalar o público, músicas de Michael Jackson, Madonna, Cyndi Lauper, The B-52’, Van Halen, The Cure, Bom Jovi, The Offspring, Metallica, Cramberries, Sheryl Crow, Nirvana, The Strokes, Franz Ferdinand, The Killers, Kings of Leon, Amy Winwhouse e U2. Essa é uma excelente oportunidade para abrir o mês de dezembro com chave de ouro, celebrar com amigos, tomar uma cerveja gelada e ouvir música de qualidade na melhor casa de rock em Curitiba.

Local: Empório São Francisco

Endereço: Rua Presidente Carlos Cavalcante, 1138 - São Francisco

Data: Sexta (01) Dezembro

Abertura da casa: 21h

23h30: DeLorean

Ingressos: Feminino FREE até 23h – depois R$10,00 / Masculino: R$15,00

Contato: (41) 3222 0301 (Informações e Reservas)

Cartões: Visa/Master/Elo/Dinners

*Proibida entrada de menores de 18 anos

*Indispensável apresentação de documento com foto