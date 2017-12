Magda Soares e Silviano Santiago conquistam o 59º Prêmio Jabuti

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Magda Soares e Silviano Santiago foram os vencedores do 59º Prêmio Jabuti nas categorias Livro do Ano Não Ficção e Ficção, respectivamente. Magda Soares foi premiada pelo livro "Alfabetização: A Questão dos Métodos", da Editora Contexto. O prêmio de Livro do Ano Ficção foi para "Machado", de Silviano Santiago, da Companhia das Letras. Os vencedores foram definidos em votação por profissionais do mercado editorial e contemplados com o prêmio de R$ 35 mil por categoria, além da estatueta dourada. A cerimônia do 59º Prêmio Jabuti aconteceu nesta quinta (30) no Auditório Ibirapuera, em São Paulo. Nesta edição, a escritora Ruth Rocha foi homenageada com o prêmio Personalidade Literária pelo conjunto de sua obra. A autora recebeu uma homenagem em vídeo, com depoimentos de grandes autores e profissionais do mercado.