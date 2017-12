Brasil não jogará em 'casa' e viajará 7.376 quilômetros na 1ª fase

FÁBIO ALEIXO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira não atuará em Sochi durante toda a Copa do Mundo, ainda que avance até a final. A cidade à beira do Mar Negro foi escolhida como base pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). A equipe ficará hospedada em um resort cinco estrelas. Na primeira fase, o equipe de Tite atuará nas cidades de Rostov-do-Don, contra a Suíça, São Petersburgo, com a Costa Rica, e Moscou, diante da Sérvia.

Se a CBF mantiver o planejamento de a seleção sempre retornar à sua base entre os jogos, o Brasil viajará aproximadamente 7.376 quilômetros, somando deslocamentos aéreos entre ida e volta. Todos os voos serão fretados. Caso passe em primeiro de sua chave, o Brasil jogará nas seguintes cidades até a final: Samara, Kazan, São Petersburgo e Moscou. Se for segundo, o caminho até a decisão passará por São Petersburgo, Samara, Moscou e Moscou.

Em entrevista ao SporTV, o técnico Tite afirmou que preferia que a seleção jogasse na cidade de Sochi, que será a base da equipe durante o torneio. Por outro lado, disse que prefere se concentrar apenas nas variáveis que pode controlar. "Não temos como controlar a organização. Apesar da distância, tem que ver o transporte, essa agilidade é importante. Gostaríamos que fosse em Sochi, mas não é", declarou. "A grandeza da competição exige variáveis que não temos condições de controlar. Deixa eu gastar minhas energias no que eu posso fazer: treinamento de qualidade e logística que permite aos atletas evoluírem", completou. Ele lembrou que seleções como o Chile, bicampeão da Copa América, a Holanda, terceira colocada da Copa-2014, e os EUA estão fora do torneio, o que mostraria o grau de dificuldade independentemente dos adversários.

CONFIRA A TABELA DO BRASIL NA 1ª FASE

17/6, às 15h - Brasil x Suíça (Rostov-do Don)

22/6, às 9h - Brasil x Costa Rica (São Petersburgo)

27/6, às 15h - Brasil x Sérvia (Moscou, Estádio Spartak)

DISTÂNCIAS ENTRE AS CIDADES, IDA E VOLTA

Sochi a Rostov-do-Don (804 km)

Sochi a São Petersburgo (3.850 km)

Sochi a Moscou (2.722 km)

*Distância calculada em linha reta

AS CIDADES ONDE O BRASIL JOGARÁ

Rostov-Do-Don

Ano de fundação: 1749

População: 1,1 milhão

Temperatura média na época da Copa: 21°C a 23°C

> Está localizada à beira do Rio Don, daí vem o seu nome. Entre 1941 e 1945 esteve sob domínio nazista. O time da cidade na primeira divisão é o FC Rostov.

Arena Rostov

Obras iniciadas em dezembro de 2014

Inauguração: prevista para o primeiro trimestre de 2018

Capacidade: 45.183 espectadores

Custo: US$ 350 milhões

Jogos na Copa: 5

> Na construção do estádio, foram encontrados no solo cinco bombas não detonadas da Segunda Guerra Mundial. Parte de seus assentos será temporária para a Copa. Será a casa do FC Rostov.

São Petersburgo

Ano de fundação: 1703

População: 5,2 milhões

Temperatura média na época da Copa: 11°C a 22°C

> Antiga Leningrado, é a capital cultural da Rússia, com seu imponente Museu Hermitage, é considerada também a cidade mais europeia do país. No futebol, tem como maior destaque o Zenit.

Estádio São Petersburgo

Obras iniciadas em 2007

Inauguração: abril de 2017

Capacidade: 68.134 espectadores

Custo: US$ 841 milhões

Jogos na Copa: 6

> Estádio mais caro do Mundial, o seu formato lembra um disco-voador. Casa do Zenit, foi sede da abertura e final da Copa das Confederações.

Moscou

Ano de fundação: 1147

População: 12,3 milhões

Temperatura média na época da Copa: 13°C a 25°C

> Maior cidade da Rússia, é a capital política e administrativa do país. É a principal porta de entrada do país, servida por quatro aeroportos internacionais. Tem quatro times na primeira divisão: CSKA, Dínamo, Lokomotiv e Spartak.

Estádio Spartak

Obras iniciadas em maio de 2010

Inauguração: 5 de setembro de 2014

Capacidade: 42.759 espectadores

Custo: US$ 325 milhões

Jogos na Copa: 5

> É a casa do Spartak Moscou, time mais popular do país e já foi utilizado durante a Copa das Confederações