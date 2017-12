Após divórcio conturbado, Kaley Cuoco fica noiva pela segunda vez

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz de "The Big Bang Theory", Kaley Cuoco, ficou noiva do namorado, Karl Cook, 26, em seu aniversário de 32 anos. Quem divulgou a novidade foi o próprio Cook, que postou no Instagram um vídeo da atriz aos prantos depois do pedido (https://www.instagram.com/p/BcJNCQAArHb/). Este será o segundo casamento de Cuoco, que subiu ao altar em 2014 com o tenista Ryan Sweeting, após três meses de namoro. Eles se separaram 21 meses depois e o conturbado divórcio foi finalizado em maio de 2016. De acordo com a "People", o tenista pediu uma pensão para Cuoco, apesar do acordo pré-nupcial assinado por ela. Kaley e Cook estão juntos desde março de 2016. Eles assumiram o relacionamento com uma série de fotos no Instagram. Foi a primeira relação da atriz após o divórcio de Sweeting. No vídeo, que parece ter sido gravado na residência do casal, a atriz aparece emocionada enquanto o noivo pergunta como ela se sente. "Estamos noivos", ela responde, mostrando o anel para a câmera. "Quem diria que minha postagem anterior foi oracular. Após dois anos, finalmente consegui a coragem para pedi-la em casamento", escreveu ele na legenda. Algumas horas antes, Cook postou uma foto ao lado de Cuoco segurando um anel de noivado de brinquedo. "No aniversário do meu amor, eu a presenteei com tudo aquilo que ela sempre quis", brincou ele. "Mas julgando pelo rosto dela, parece que não." Cuoco é uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood. Em 2017, ela ficou em segundo lugar na lista, com seus US$ 24,5 milhões. Desde agosto de 2014, a bela recebe US$ 1 milhão por cada episódio de "The Big Bang Theory", uma das séries mais assistidas do momento.