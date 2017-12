Após rebaixamento no Japão, Wagner Lopes pode voltar ao Paraná

Wagner Lopes em jogo do Albirex Niigata: apenas seis vitórias pelo clube japonês (foto: Reprodução/Facebook.com/AlbirexNiigata)

O técnico Wagner Lopes pode retornar ao Paraná Clube e comandar a equipe na temporada 2018. Ele trabalhou no clube paranaense no início do ano, com bom desempenho no Campeonato Paranaense, na Copa do Brasil e na Primeira Liga. Em maio, aceitou proposta do Albirex Niigata, do Japão.

No clube japonês, somou seis vitórias, cinco empates e 15 derrotas. A equipe acabou em último lugar na J-League – a primeira divisão nacional – e foi rebaixada. O time contava com o meia Thiago Galhardo (ex-Coritiba) e os atacantes Roni e Douglas Tanque (que jogou no Paraná Clube em 2012).

O Albirex ofereceu salário de cerca de US$ 150 mil (R$ 480 mil) mensais em maio para o treinador, que ganhava R$ 25 mil mensais no Paraná.

No clube paranaense, Wagner somou 12 vitórias, sete empates e três derrotas. Junto com o auxiliar Matheus Costa formatou o time que levaria o Paraná ao acesso à primeira divisão.

Matheus Costa permaneceu como auxiliar no Paraná até a demissão de Lisca, em 2 de setembro. A partir dali, virou o técnico e levou o time ao topo da tabela da Série B.

No entanto, a diretoria do Paraná Clube não ofereceu o cargo de treinador a Matheus Costa para 2018. A proposta é para que ele retorne ao cargo de auxiliar-técnico. O profissional não aceitou e avisou que pretende seguir a carreira de treinador. No entanto, a situação ainda está em negociação e uma definição só ocorrerá na próxima semana.

O nome favorito da diretoria do Paraná, por enquanto, é de Wagner Lopes.