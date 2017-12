(foto: Reprodução)

Ofendidos em cartazes homofóbicos em abril deste ano, quando preparavam a mudança para a casa onde moram, no Água Verde, em Curitiba, o casal João Pedro Schonarth e Bruno Banzato não terão a justiça merecida ao caso, que repercutiu nacionalmente.

Com o suspeito de divulgar os panfletos identificado, o delegado de Polícia Civil responsável pelo caso decidiu pela acusação de injúria qualificada. Como não há uma legislação específica que criminalize a homofobia no Brasil, o policial concluiu o inquérito a partir de uma analogia com o racismo, colocando o ataque à sexualidade como agravante à conduta do suspeito.

O Ministério Público do Paraná, contudo, rejeitou o indiciamento proposto pelo delegado. É que a legislação brasileira não permite esse entendimento, já que um dos princípios da legislação penal é que não pode haver analogia em prejuízo ao réu. Hoje, para tipificar um crime como injúria qualificada, a lei prevê como qualificadores questões de raça, etnia, religião ou procedência nacional. Discriminação sexual, porém, não consta expressamente como agravante.

Em entrevista ao jornal Extra, João Pedro, que é jornalista, avaliou que não há como criticar a avaliação do MP-PR, fundamentada na lei. Por outro lado, destacou que se sente marginalizado pela ausência de legislação específica.

"Ficamos muito tristes. O MP não fez nada de errado, o absurdo é não existir a lei. Ele precisa que exista a lei para se amparar. Como o MP pode cumprir sua função de proteger o interesse do povo se a parte desse povo está fora da tutela da lei?"