(foto: Divulgação/Atlético-PR)

O apoio da torcida atleticana será duplo na última rodada do Brasileirão. Além de ajudar o Furacão diante do Palmeiras, os torcedores rubro-negros contribuirão com o pequeno Rafael, de apenas seis anos, na luta contra uma grave doença degenerativa na medula espinhal. A ação conta com o apoio da FUNCAP.

Para a partida do dia 3 dezembro, marcada para as 17h, mulheres e crianças de até 12 anos pagarão R$ 30,00 no ingresso [valor único]. Toda a renda líquida arrecadada com estas entradas será destinada ao Rafael, que precisa de R$ 100 mil para viajar a Barcelona e fazer uma operação que impeça a progressão da doença.



A venda dos ingressos promocionais começa nesta sexta-feira (24), às 10h, exclusivamente através do site www.ingressoscap.com.br e segue até a véspera do jogo [dia 2 de dezembro]. Excepcionalmente para esta promoção, não será necessário o cadastro biométrico. O controle será realizado nas catracas do estádio.

O cadastro da compra deve ser feito com o mesmo nome e CPF do torcedor que vai ao jogo. Adultos responsáveis poderão comprar ingressos para as crianças que não possuem CPF.





A história do Rafael



Rafael Cardoso mora em São José dos Pinhais e tem seis anos. É portador de uma grave doença degenerativa na medula espinhal, a Siringomielia.



A Siringomielia é uma lesão intramedular causada pela dilatação do canal central da medula. A doença destrói o tecido medular espinhal e traz graves sequelas. A progressão pode levar à morte.



Rafael não frequenta a escola, sente-se constantemente cansado, tem muitas dores, não consegue caminhar e nem urinar.



No Brasil e em outros lugares do mundo, o tratamento indicado tem grandes riscos ao paciente, pois o corte do fio terminal da medula é feito intramedular. No Instituto Chiari e Siringomielia de Barcelona, a sessão do fio terminal da medula é feito extramedular. Os riscos são muito pequenos, com grande sucesso na pausa da progressão da doença e fazendo com que o paciente se recupere de parte das sequelas.



Para que o Rafael viaje a Barcelona e faça a cirurgia, são necessários mais de R$ 140 mil. Ainda faltam R$ 100 mil na arrecadação.



Quer contribuir via transferência bancária? Confira, abaixo, as informações:



Caixa Econômica Federal

Agencia: 4341

Operação: 013

Conta poupança: 6062-0

Rafael Wactavski Cardoso

CPF: 074.820.449-06