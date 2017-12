Sem votos, governo tenta esforço para evitar adiar reforma da Previdência

DANIEL CARVALHO E TALITA FERNANDES BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Sem o apoio necessário para aprovar a reforma da Previdência, o governo vai apostar todas as suas fichas na próxima semana para tentar alcançar os 308 votos de que precisa para aprovar a reforma da Previdência ainda neste ano. O esforço concentrado começa já no domingo (3), quando os presidentes da República, Michel Temer, e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), reúnem ministros para explicar a reforma para presidentes e líderes de partido. Por outro lado, querem ouvir deles qual o real cenário em cada bancada. Enquete da Folha de S.Paulo mostrou nesta sexta-feira (1º) que o governo não tem o mínimo necessário para aprovar a nova previdência. Muito pelo contrário: 212 deputados disseram que votarão contra as mudanças na Previdência. "É precipitado dizer que não tem os votos. Tem que fazer um trabalho de base com os deputados. É natural que os que são contra já se declararem. Tem que explicar as mudanças. Alguns deputados podem rever seu posicionamento. Tem que explicar e chamar à responsabilidade. Temos campo para trabalhar", diz o líder do PMDB, Baleia Rossi (SP). Na quinta-feira (7), Temer deve convocar uma reunião de avaliação. Se alcançar um número seguro para votar, a ideia do Planalto é levar ao plenário da Câmara o primeiro turno da PEC (proposta de emenda à Constituição) na semana do dia 13 e o segundo turno, na do dia 20. O governo quer evitar que a segunda fase da votação na Câmara fique para 2018, que começa com o Carnaval, em fevereiro, e tem, pouco depois, o início das campanhas eleitorais. O governo também já prepara uma vacina para o caso de não conseguir aprovar a reforma. A ideia é mostrar que Temer cumpriu seu papel ao encaminhar uma proposta de reforma e tentar ao máximo aprová-la. Além disso, quer mostrar que um eventual fracasso tem que ser debitado da conta do Legislativo, que discute o assunto desde dezembro de 2016. A estratégia, dizem auxiliares do presidente, não significa que o governo jogou a toalha. Eles afirmam que o governo continua empenhado em tentar mudar as regras da Previdência. Citam como exemplo as projeções econômicas que o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) entrega aos parlamentares que o procuram. São três folhas de papel: duas com gráficos do rombo da Previdência com e sem a aprovação da reforma e uma outra com números positivos da economia sob o governo Temer. Tudo para dar discurso aos parlamentares, que, por sua vez, temem a reação de suas bases nas eleições e cobram a liberação de emendas e restos a pagar. O governo vai explicar ainda que a propaganda feita para esclarecer a reforma da Previdência à população foi vitoriosa. Argumentam que a liminar da Justiça que suspendeu a publicidade é um sinal de que a estratégia "deu certo". Aos parlamentares, ministros e o presidente dirão que a contrapropaganda é produto das corporações, que não estão interessadas na melhoria do país.