Justiça libera jogador do Santos para assinar com outro clube

ALEXANDRE PRAETZEL, DASSLER MARQUES E SAMIR CARVALHO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral Zeca teve uma notícia positiva nesta sexta-feira (1º) em batalha judicial contra o Santos. Em decisão tomada em Brasília, a Justiça liberou o campeão olímpico para assinar com outra equipe.

Pessoas ligadas à direção santista asseguram ainda que o clube deverá ingressar com um recurso na próxima segunda (4). Apesar do processo correr em segredo, a reportagem apurou que Zeca, amparado por seus advogados, teve sucesso depois de perder nas duas primeiras instâncias.

Ainda nesta sexta, o nome do jogador saiu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, apontando que o contrato entre Zeca e Santos foi rescindido. Até o momento, Zeca não tem tratativas avançadas com nenhuma equipe.

O Corinthians, publicamente, já declarou interesse no lateral, mas os empresários Marcelo Goldfarb e Bruno Paiva, da OTB Sports, só devem abrir conversas com algum clube depois de se definir totalmente a questão jurídica.

Zeca, em sua ação, alega que o clube atrasou pagamentos de seu FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e também diz que não se sentiu apoiado pelo Santos em tentativas de agressão sofridas em aeroporto recentemente. Em função do episódio, ele está afastado desde o fim de outubro das partidas do Santos.