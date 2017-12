Roger conta com no Allione no Palmeiras em 2018

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fora as contratações de Lucas Lima, Emerson Santos e Diogo Barbosa, o Palmeiras também mira reforçar o elenco com quem retorna de empréstimo em dezembro. Um dos nomes pedidos por Roger Machado é o do argentino Agustín Allione. A informação foi publicada pela Rádio Globo e confirmada pela reportagem com pessoas ligadas ao jogador e ao clube.

Allione tem contrato de empréstimo com o Bahia até 31 de dezembro e é esperado por Roger para participar da pré-temporada, de acordo com o estafe do meia-atacante. Ele havia sido negociado após ser preterido neste ano por Eduardo Baptista, hoje treinador da Ponte Preta.

A permanência do atleta vai depender da montagem final do elenco, que ocorrerá somente em janeiro, quando Roger Machado já terá iniciado o trabalho de campo no Palmeiras.

A diretoria ainda não se pronunciou sobre quem volta para a próxima temporada, embora nomes como João Pedro (Chapecoense), Artur (Londrina) e Victor Luis (Botafogo) são tratados como presenças certas dentro do clube para 2018.

O argentino teve uma passagem de pouco brilho com a camisa palmeirense e ainda é estigmatizado pela torcida pela eliminação na Copa do Brasil de 2016.

Nas quartas de final, Allione acabou expulso no empate por 1 a 1 com o Grêmio, no Allianz Parque. O resultado de igualdade decretou a eliminação palmeirense para a equipe que posteriormente asseguraria o título.

Allione tem contrato com o Palmeiras até julho de 2019. Com a camisa alviverde, o jogador atuou em 71 jogos, anotou sete gols e distribuiu nove assistências. Pelo Bahia nesta temporada são 3 gols e 12 assistências em 42 partidas para o meia argentino.