Del Nero é o único presidente de federação ausente em Moscou

ALEX SABINO E SÉRGIO RANGEL, ENVIADOS ESPECIAIS MOSCOU, RÚSSIA (FOLHAPRESS) - O presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, foi o único dirigente de um participante da Copa fora do sorteio dos grupos desta sexta (1º), no Kremlin. Mesmo com a Fifa enviando um pacote de luxo, com direito a passagem na classe executiva e hospedagem num dos melhores hotéis de Moscou, o brasileiro preferiu ficar no país. Desde maio de 2015, quando o FBI começou a prender cartolas envolvidos em corrupção, Del Nero não viaja ao exterior. Ele é acusado na Justiça dos EUA de participar de um esquema de recebimento de propina com cartolas da América do Sul. José Maria Marin, seu antecessor, é julgado nos EUA por extorsão, fraude financeira e lavagem de dinheiro. Os presidentes de federações dos outros 31 países da Copa estão hospedados no antigo Hotel Ucrânia, que fica à beira do rio Moscou e foi encomendado pelo ditador Joseph Stálin. Até 1976, o Ucrânia era o hotel mais alto do mundo, com 198 metros de altura. Uma suíte embaixador tem diária de R$ 1.300. Oficialmente, a Fifa não se pronunciou sobre a ausência de Del Nero. Apesar de ter sido diplomático, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, deixou claro que a situação do cartola pode se complicar após o julgamento de Marin nos EUA. "Vamos deixar o processo seguir. A Justiça [dos EUA] tem mais mecanismos. Seja qual for a decisão, teremos processos na Fifa e não vamos hesitar em tomar medidas." Del Nero alega que não foi à Rússia por causa do trabalho na CBF e nega envolvimento no escândalo de corrupção.