Paranaenses são protagonistas no Brasileiro de Bodyboarding

Gutta Borges, de Matinhos (foto: Divulgação/Stefano Triska)

O Troféu Brasil de Bodyboarding, que aconteceu no último final de semana na Praia do Estaleirinho, em Balneário Camboriú (SC), mostrou que o Bodyboarding volta com toda a força para o cenário das grandes competições de esportes aquáticos no País. E dentro deste cenário, o Paraná está como uma das principais forças do País na modalidade.

Uma delegação de 20 atletas do Paraná seguiu para o estado vizinho em busca de mostrar suas habilidades e estilo entre os principais atletas do país, e o resultado foi impressionante. Metade dos atletas alcançaram ao menos as semifinais da competição nacional, sendo que 6 deles conquistaram pódios nas categorias em disputa na praia catarinense. O saldo da competição em Balneário Camboriú coloca o esporte paranaense entre as 3 principais forças do bodyboarding brasileiro na atualidade, ao lado de Santa Catarina e Espírito Santo.

Os grandes destaques paranaenses foram Marcos Boeno e Gutta Borges, ambos do município de Matinhos, vice-campeões nas categorias Profissional Masculino e Feminino. Boeno é detentor de dois títulos de campeão paranaense de bodyboarding (2012 e 2016), e nas duas últimas temporadas, também representou o Paraná em etapas do Mundial. Gutta já é uma veterana na modalidade, tendo sido campeã estadual em 2008, mas ainda hoje participa de eventos internacionais junto à nata do esporte mundial, inspirando toda uma geração de atletas e desportistas de outras modalidades.

Uma destas inspirações é Isa Nunes, bodyboarder da nova geração de Pontal do Paraná, a qual conquistou o título de campeã na categoria Open Feminino. Mesmo com 14 anos de idade, Isa já coleciona troféus em competições disputadas dentro e fora do Paraná, e segue brilhantemente seu objetivo de tornar-se atleta profissional e disputar etapas do Brasileiro e do Mundial nas próximas temporadas.

O mesmo acontece com Leandro Gonçalves, também de Pontal do Paraná, o qual foi vice-campeão na categoria Open Masculino. Com 18 anos de idade, o bodyboarder já é um velho conhecido das praias catarinenses, tendo coletado vitórias em diversas etapas das categorias de formação no circuito do estado vizinho. Além de Leandro, outro atleta paranaense também fez parte do pódio da categoria: Jailton Camargo, também de Pontal do Paraná, o qual finalizou o evento na quarta colocação. Ambos são atletas revelados pelo Centro de Treinamento de Bodyboarding (CTB), um projeto social de iniciativa da ex-atleta Pérola de Souza e do bodyboarder profissional Giovane Ferreira, que tem sede no mais novo município do litoral paranaense.

Se a escola pontalense é a maior reveladora de novos atletas na atualidade, a vizinha Matinhos também contou com um de seus novos destaques no Troféu Brasil de Bodyboarding. Felipe Custódio é um considerado a maior revelação de Matinhos nos últimos tempos. O novato vem se destacando nas categorias de formação no estado, agora também começa a se destacar em um cenário maior, tendo sido o principal destaque paranaense na categoria Sub-18, quando conquistou o 4º lugar.

Outros destaques paranaenses na competição foram Francis Aoto, semifinalista na categoria Profissional Feminina; Sanderson Trevisan, na categoria Master; além de Guilherme Unfried e Eduardo Alves, o "Dudu", ambos semifinalistas na categoria Sub18. Dudu, mais um exemplo de atleta revelado pelo CTB, foi o caçula da competição e mesmo com 12 anos de idade, já conseguiu chegar à quinta colocação entre atletas muito mais experientes, o que mostra que o futuro da modalidade deverá trazer novas alegrias e conquistas para o esporte do Paraná.

Ótimo momento do bodyboarding no Brasil:

Apesar de ser o esporte aquático mais vitorioso do Brasil, com 33 títulos internacionais, o País passou dois anos sem promover uma etapa sequer do Circuito Brasileiro de Bodyboarding. Em 2017, uma nova diretoria assumiu o comando da Confederação Brasileira de Bodyboarding (CBRASB) e uma das primeiras iniciativas foi retomar a promoção de etapas a nível nacional, com o objetivo de integrar a comunidade brasileira de bodyboarders e desenvolver o esporte de formação.

A Federação Paranaense de Bodyboarding, entidade de administração do desporto no Estado do Paraná, que promove o Circuito Paranaense da modalidade ininterruptamente desde 2002, ano de sua fundação, apoia a nova diretoria da CBRASB. A partir do ano de 2018, uma nova gestão assume o comando da instituição, prometendo estimular a formação e o desenvolvimento de atletas nos próximos 4 anos. A nova diretoria tem o respaldo de toda a galeria histórica de diretores da Entidade, os quais vem trabalhando em conjunto para planejar a temporada 2018, mantendo as etapas atuais mas também promovendo o retorno de novas etapas a praias clássicas do litoral paranaense.