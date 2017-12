Brasil pode enfrentar a Alemanha nas oitavas do Mundial

EDUARDO GERAQUE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil escapou dos campeões mundiais Espanha e Inglaterra na fase de grupos, mas poderá enfrentar a Alemanha nas oitavas de final. A seleção brasileira está no Grupo E. A Alemanha no F. Se o Brasil for primeiro de sua chave e o atual campeão mundial ficar em segundo, ou vice-versa, eles se enfrentarão após a fase de grupos. Os outros três possíveis adversários nas oitavas são México, Suécia e Coreia do Sul. Antes do mata-mata da Copa da Rússia, o Brasil pega Suíça, Costa Rica e Sérvia. Brasil e Suíça jogam pela segunda vez na história das Copas. Houve um empate em 2 a 2 no Pacaembu em 1950. Será o terceiro duelo entre o Brasil e a Costa Rica em Copas do Mundo. Foram duas vitórias em 1990 e 2002. Brasil e Sérvia nunca se enfrentaram em mundiais. A seleção brasileira, no entanto, jogou contra a Iugoslávia —que se desintegrou, dando origem à Sérvia— nas Copas de 1930, 1950, 1954 e 1974, com uma derrota, uma vitória e dois empates.