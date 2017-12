Acidente na Grande Curitiba deixa quatro feridos

Um acidente no quilômetro 12 do Contorno Norte, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, deixou quatro pessoas feridas, nesta sexta-feira (dia 1º) à tarde. Um caminhão bateu contra um automóvel Gol e depois caiu na ribanceira da pista contrária. Um terceiro automóvel, um Pálio, acabou atingido pelo Gol.

A motorista do Gol sofreu os ferimentos mais graves. As outras vítimas são o motorista do caminhão e dois ocupantes do Pálio. Todos foram encaminhado ao Hospital Cajuru.

O caminhão seguia no sentido Almirante Tamandaré.