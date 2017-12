(foto: Ernani Ogata)

A 27ª edição do Natal do Bradesco teve sua estreia nessa sexta-feira (1º de dezembro), no Palácio Avenida, no Centro de Curitiba. Com o tema “O Palácio Encantado”, o espetáculo contou a história de alunos de um conservatório de música que, com a ajuda de sua professora, trazem à vida o Sr. Palaciano, o simpático personagem que sofreu um encantamento e se solidificou na forma do Palácio Avenida.

Clique aqui para ver a galeria de fotos do espetáculo.

Quem está fora de Curitiba pode acompanhar ao vivo o espetáculo na página do Bradesco no Facebook ou um vídeo da apresentação.

Clique aqui para ver o vídeo do espetáculo.

O enredo é protagonizado pelas 111 crianças coralistas do Natal do Bradesco. A bailarina, cantora e atriz Simone Gutierrez faz o papel da professora de música.

O Sr. Palaciano ganha vida graças à tecnologia de projeção de vídeo conhecida como mapping. Este universo lúdico, inspirado em filmes como A Noviça Rebelde, Mary Poppins e Harry Potter, faz um tributo à Terra, à força da vida, à importância da descoberta, do aprendizado, da fé e da paz.

O espetáculo é dividido em quatro atos: bloco ar, com figurinos e adereços em tons de azul, com tecidos leves e esvoaçantes; bloco água, representado por chuvas, riachos e pescadores; bloco terra, fazendo uma homenagem ao plantio e à colheita, com tons terrosos nos adereços e projeções; e por fim o bloco fogo, representado pelo calor que aquece os povos, com elementos vermelhos como a marca Bradesco e também a cor do Natal.

A professora de música vivida por Simone Gutierrez faz a regência de todo o espetáculo, conduzindo seus alunos ao mesmo tempo em que invoca as forças da natureza a cada mudança de bloco.

O repertório, que este ano traz dez músicas inéditas, também foi cuidadosamente escolhido para representar cada ato.

O Bradesco produziu o espetáculo pela primeira vez em 2016, mas o Palácio Avenida já é palco das apresentações do coral há quase três décadas.

Cerca de 90% das crianças estão participando do Natal do Bradesco pela primeira vez, e 11 delas atuam como solistas ao lado de Simone Gutierrez e do corpo de bailarinos e performáticos.

O Natal do Bradesco tem direção musical de Dulce Primo, direção cênica de Ricardo Rizzo, direção de movimento de Keila Bueno, conceito criativo de Wado Gonçalves e Diego Ognibeni, direção geral de Wado Gonçalves e produção da BFerraz.

NATAL BRADESCO

O que: Natal do Bradesco 2017

Tema 2017: O Palácio Encantado

Onde: Palácio Avenida – Centro de Curitiba/PR

Quando: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16 e 17 de dezembro (às sextas, sábados e domingos)

Horário: 20h15

Duração: 45 minutos por apresentação