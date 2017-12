Luiz Marinho anuncia pré-candidatura ao governo de SP e faz aceno a Haddad

CATIA SEABRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do PT do Estado de São Paulo, o ex-ministro Luiz Marinho, formalizou nesta sexta-feira (1º) sua pré-candidatura ao governo com um apelo ao partido. Em uma reunião pela manhã, convocada com objetivo de pacificar os ânimos para o ato que ocorreria nove horas depois, Marinho relatou ter consultado previamente todos os petistas, inclusive o ex-prefeito da capital Fernando Haddad, sobre sua candidatura. E acrescentou: "Agora, não vale bola nas costas". Na reunião, Marinho disse que seria inconcebível que Haddad fique de fora da disputa eleitoral do ano que vem e sugeriu o lançamento dos nomes do ex-prefeito e do vereador Eduardo Suplicy para o Senado. No esforço conciliatório, Marinho pediu que o deputado federal Paulo Teixeira -apoiador de Haddad- participasse do lançamento de sua candidatura. Haddad se dispôs a gravar um vídeo em apoio a Marinho, mas, por motivo de viagens, não foi ao anúncio formal da pré-candidatura. A baixa performance nas pesquisas de opinião e a resistência de parte do PT não são os únicos desafios de Marinho para se viabilizar. Parcela do partido ainda sonha com uma aliança com o vice-governador Márcio França (PSB). Avalista da candidatura, o próprio ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lembrou, na reunião, que Marinho diz que não será empecilho para futuros acordos. Lula disse, porém, que não interferirá nas escolhas do partido, que, segundo ele, tem maturidade para definir seus caminhos. O ex-presidente enviou ao PT uma carta em que afirma que Marinho é o mais preparado para a disputa ao Palácio dos Bandeirantes. O texto de Lula frustrou defensores de Haddad. "Tenho a certeza de que o Marinho é o mais preparado para esse desafio: ser o nosso pré-candidato a governador de São Paulo", diz a carta. Mantida sua candidatura, Marinho terá que consolidar o palanque de um partido que hoje só tem 26 pré-candidatos a deputado federal.