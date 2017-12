Vídeo mostra agressão a professor de SP com socos e pontapés de estudante

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Insatisfeito com uma nota, um estudante de 20 anos agrediu com socos e pontapés um professor de 37 anos dentro da sala de aula. As agressões foram filmadas por um aluno e o vídeo viralizou nas redes sociais. O caso ocorreu na última quarta-feira, por volta das 22h30, na escola estadual Antônio de Alcântara Machado, localizada na Vila Gumercindo, zona sul de São Paulo. O estudante cursa o 3º ano do ensino médio do EJA (Ensino de Jovens e Adultos). O professor ministra aulas de matemática. O vídeo tem 26 segundos e começa com os dois discutindo. "Você não me chamou para a porrada?", o aluno pergunta várias vezes ao professor, que retruca, repetidas vezes: "Você falou que iria dar cadeirada". Em seguida, o estudante dá um soco no rosto do professor, emendando um chute na sequência. O aluno ainda tenta pegar uma cadeira para jogar no professor, mas é contido pelos outros colegas. A Polícia Militar foi chamada e levou os envolvidos até o 16º DP (Vila Clementino). Foi elaborado um Termo Circunstanciado de lesão corporal e porte de drogas para consumo pessoal, pois o estudante levava consigo uma porção de maconha. A Secretaria Estadual da Educação, gestão Geraldo Alckmin (PSDB), informou que o estudante foi suspenso das aulas e que o professor ganhou licença por uma semana. A pasta informou também que abriu uma averiguação para acompanhar o caso e que está prestando todo o apoio à vítima. A gestão Alckmin afirmou que a escola possui um trabalho de mediação com o objetivo de amenizar conflitos e instaurar a "cultura de paz". Acrescentou que há um estudo para traçar estratégias a fim de que "fatos lamentáveis" como esse não voltem a ocorrer. Estudo do sindicato dos professores do Estado, divulgado em setembro, mostra que 51% dos profissionais já foram vítimas de violência em ambiente escolar.