Thaila Ayala e Renato Góes assumem namoro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Thaila Ayala e Renato Góes assumiram que estão namorando durante o 7º Prêmio GQ Brasil Men Of The Year 2017 na Bienal do Ibirapuera, em São Paulo, na noite desta quinta (30). Embora tenham aparecido em público, o ator, que recebeu o prêmio de Homem Revelação do Ano na ocasião, disse que pretende falar pouco sobre o relacionamento. "A gente nem combinou direito antes de vir pra cá", disse ao ser perguntado pela revista. Já Thaila foi um pouco menos misteriosa em entrevista à "GQ". "Estamos namorando. O tempo? Não importa o tempo, importa que a gente está junto. Estamos felizes". Embora feliz com o relacionamento com Góes, Thaila teve aborrecimentos esta semana. A atriz e modelo foi acusada pela socialite Day McCarthy de usar cocaína. POLÊMICA EM PARIS Em junho, Thaila foi alvo de críticas após publicar vídeos que gravou durante uma viagem a França com uma amiga. Neles, a atriz reclama do mal cheiro dos franceses. "As pessoas fedem muito nessa França. Claro que deve ter suas exceções como em qualquer lugar do mundo", falou. Seus seguidores no Instagram não gostaram: alguns a chamaram de infantil e teve até quem dissesse que ela estava propagando um clichê.