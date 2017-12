Montadoras reclamam de impasses no governo que retardam Rota 2030

EDUARDO SODRÉ SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enquanto as vendas de automóveis seguem em crescimento, as montadoras ainda têm esperança de que as bases do novo plano para o setor, chamado Rota 2030, sejam divulgadas ainda em dezembro. Representantes das fabricantes de carros se queixam de divisões, impasses e brigas dentro do governo, que dificultam o consenso sobre questões tributárias. A preocupação é de que pontos definidos no programa vigente, o Inovar-Auto, sejam abandonados, embora tenham ocorrido investimentos por parte das empresas. "Há avanços que já foram implementados, como a questão das metas de eficiência energética. As engenharias acompanharam isso muito bem, e estamos prontos para iniciar uma nova etapa em janeiro", diz Ricardo Bastos, diretor de relações institucionais da Toyota. Esperava-se que o novo plano fosse divulgado em outubro, com implementação em janeiro. O atual expira no fim do ano. Para atender às premissas do Inovar-Auto, a montadora de origem japonesa construiu um centro de pesquisa em São bernardo do Campo (Grande São Paulo). O grupo Grandini, importador da marca sul-coreana Kia, também investiu em um complexo tecnológico, na cidade de Itu (a 101 km de São Paulo). A preocupação das montadoras é que a demora em divulgar e homologar o Rota 2030 crie um vácuo jurídico e interfira na concessão em benefícios tributários, hoje baseados nas metas de redução de consumo e de emissões de poluentes, além de considerar o conteúdo produzido localmente. O governo já demonstrou vontade de segurar a divulgação do novo programa à espera da definição de novos acordos de comércio. Contudo, as montadoras afirmam que o Rota 2030 já está pronto, embora temam mudanças de última hora. Apesar dos problemas com a OMC, parte do que foi estipulado no Inovar-Auto deve ser mantido, como a divisão de faixas de IPI (Imposto sobre Produtos industrializados) baseada no tamanho dos motores. VENDAS ATÉ NOVEMBRO Os emplacamentos seguem em alta, com crescimento de 9,8% no acumulado de 2017 (janeiro a novembro) em relação a igual período de 2016. O cálculo divulgado pela Fenabrave (associação dos distribuidores de veículos) considera as vendas de carros de passeio, comerciais leves, ônibus e caminhões. O Chevrolet Onix permanece na liderança entre os automóveis, com 18.611 unidades licenciadas em novembro. O Ford Ka fechou o mês na segunda posição (9.067), seguido de Hyundai HB20 (8.527).