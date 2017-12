Conta oficial da 'Barbie' no Instagram apoia causa LGBT

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma foto publicada na conta oficial do Instagram da boneca Barbie virou assunto na web. Tudo porque na imagem duas boneca aparecem usando camisetas com a estampa da frase ligada à causa LGBTQ (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e queer), "Love Wins" (O Amor Vence). Na imagem, ao lado da Barbie está uma boneca da blogueira Aimee Song, autora do site Song Of Style e responsável pelo desenho da camiseta. Segundo ela, a peça, que é vendida em seu loja online, tem 50% da lucro revertido para uma entidade comprometida com a comunidade LGBTQ. Em sua página no Instagram, Aimee posa com a camiseta a sua boneca nas mãos. "Eu ainda não acredito que tenho como parceira a 'Barbie' como uma empresa que também apoia e celebra a diversidade, a gentileza e a aceitação", escreveu.