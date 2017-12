Botafogo recebe Cruzeiro para confirmar ida à Libertadores

PAULO BATISTELLA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo está a uma vitória de se classificar para a Taça de Libertadores de 2018. A missão da equipe alvinegra será diante do Cruzeiro, na rodada final do Campeonato Brasileiro, a partir das 17h (de Brasília) neste domingo (3), no Engenhão. Os botafoguenses ocupam a oitava colocação, com 52 pontos, e só dependem de si para garantir a vaga. Contudo, além de buscar a vitória, vale a torcida por tropeços dos rivais de cima —Vasco e Flamengo—, o que colocaria o Botafogo direto na fase de grupos do torneio continental. “Sabemos que defendemos uma grande equipe e esse jogo passa a ser mais decisivo do que nunca. O empate não serve, a derrota muito menos e vamos muito fortes para conseguirmos o nosso objetivo”, adiantou o técnico Jair Ventura. Em campo, o Botafogo não poderá contar com quatro jogadores suspensos: Rodrigo Pimpão, Bruno Silva, João Paulo e Gilson. Além deles, Roger, que está de saída para o Internacional, fica de fora, mas por não ter ritmo de jogo. Já o Cruzeiro não compartilha da preocupação botafoguense, pois tem ida acertada à Libertadores por ter vencido a Copa do Brasil. O único desfalque da equipe celeste é o zagueiro Léo, que cumpre suspensão. BOTAFOGO Gatito Fernández; Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabello e Victor Luis; Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, Marcos Vinícius e Leo Valencia; Guilherme e Brenner. T.: Jair Ventura CRUZEIRO Rafael; Lucas Romero, Murilo, Digão e Bryan; Henrique, Lucas Silva, Robinho, Rafinha e Thiago Neves; Arrascaeta. T.: Mano Menezes. Estádio: Engenhão, no Rio Horário: 17h (de Brasília) deste domingo Juiz: Leandro Bizzio Marinho (SP)