Vitória e Flamengo duelam por recompensa no Brasileiro

MARCOS PEREIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vitória e Flamengo fazem no Barradão, às 17h (de Brasília) deste domingo (3), a partida mais acirrada da última rodada do Campeonato Brasileiro. Como o desempenho na competição foi decepcionante para as duas equipes, restou apenas uma recompensa de um único objetivo nos 90 minutos finais. Do lado anfitrião, o Vitória luta para se manter na elite do futebol brasileiro. Já o Flamengo briga por uma vaga na Libertadores para não depender de seu resultado na decisão da Copa Sul-Americana contra o Independiente (ARG). Para seguir na Série A, o Vitória precisa ganhar em seu estádio, resultado que não foi comum no Brasileiro. Foram apenas três vitórias e 14 pontos conquistados diante de sua torcida, a pior campanha entre os 19 times. Se empatar, o Vitória, que é 15º colocado com 43 pontos, terá de torcer para dois times —entre Coritiba, Sport e Avaí- não vencerem. O Flamengo também entra em campo precisando triunfar para não depender de outros resultados. Caso isso aconteça, o time carioca terminará o campeonato em quinto ou sexto lugar, posição que já o leva direto para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Se empatar, tem de torcer pelo tropeço de Vasco, Botafogo ou Chapecoense para se garantir pelo menos na fase preliminar. Uma derrota seria desastrosa para o Flamengo, que provavelmente sairia da zona de classificação da Libertadores e precisaria ser campeão da Sul-Americana para obter vaga no principal torneio do continente. Para encarar o Flamengo, o Vitória está repleto de problemas. O zagueiro Wallace, o lateral-esquerdo Gefferson e o atacante Trellez, herói na vitória sobre a Ponte Preta, estão suspensos. Além disso, o meia-atacante David sente uma lesão muscular e dificilmente terá condições de jogo. Pelo Flamengo, o desfalque é o zagueiro Réver, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, seu substituto, Rhodolfo, e o centroavante Felipe Vizeu receberam um gancho do STJD por causa da briga que protagonizaram no clássico com o Corinthians. Se não puderem atuar, já que o clube tenta reverter a punição, serão substituídos por Rafael Vaz e Paquetá, respectivamente. VITÓRIA Fernando Miguel; Patric, Ramon, kanu, Tallysson; Fillipe Souto, Uillian Correia, Yago, David (Carlos Eduardo) (Danilinho); Neílton, André Lima. T.: Vagner Mancini FLAMENGO César; Pará, Rhodolfo (Rafael Vaz), Juan, Trauco; Cuellar, William Arão, Diego, Everton Ribeiro, Everton (Lucas Paquetá); Felipe Vizeu (Lucas Paquetá). T.: Reinaldo Rueda Estádio: Barradão, em Salvador Horário: 17h (de Brasília) deste domingo Juiz: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)