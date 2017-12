Micro-ônibus pega fogo e interdita BR-376

Uma pane elétrica provocou um incêndio em um micro-ônibus por volta das 21 horas na noite dessa sexta-feira (dia 1º). O veículo estava na BR-376, em Tijucas do Sul, na Grande Curitiba. O incidente bloqueou a BR no km 653, sentido Santa Catarina-Paraná, na região da Vossoroca. A pista só foi liberada por volta das 22 horas. Uma fila de 7 km se formou no local

O motorista do micro-ônibus teve ferimentos moderados e foi encaminhado para um hospital em São José dos Pinhais. Ele foi a única vítima do incidente.