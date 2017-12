Atlético-MG encara o Grêmio e torce por tropeços de rivais

MARCOS PEREIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Atlético-MG enfrenta o Grêmio neste domingo (3), às 17h (de Brasília), no estádio Independência, tentando coroar sua arrancada final no Campeonato Brasileiro com uma vaga na Libertadores. Com 10 pontos somados nas últimas cinco rodadas, o Atlético-MG não depende só dele para se classificar para o torneio continental. Além de derrotar o time gaúcho, a equipe de Oswaldo de Oliveira tem de torcer por um tropeço de duas das seguintes equipes: Flamengo, Vasco, Botafogo e Chapecoense. Mesmo que só consiga ultrapassar uma delas, o Atlético-MG segue com chances desde que o Flamengo esteja à sua frente. Ficando em nono lugar, o time alvinegro teria uma vaga na Libertadores caso os cariocas conquistem o título da Copa Sul-Americana. Em décimo lugar, com 51 pontos, o Atlético-MG não tem grandes problemas para definir a equipe. O único desfalque é o lateral Marcos Rocha, que recebeu terceiro cartão amarelo no empate por 2 a 2 com o Corinhians. Em seu lugar, está escalado Bremer. O Grêmio já não tem mais grande ânimo para a última rodada. Depois do título da Libertadores, na quarta-feira passada (29), a equipe gaúcha só está com cabeça para a disputa do Mundial de Clubes. A única pretensão do Grêmio seria a briga pelo vice-campeonato. Com 62 pontos, o time de Renato Gaúcho, tem de ganhar do Atlético-MG e torcer por um tropeço do Palmeiras diante do Atlético-PR para ficar em segundo no Brasileiro. ATLÉTICO-MG Victor; Bremer, Leonardo Silva, Gabriel, Fábio Santos; Adilson, Elias, Otero, Valdívia; Fred, Robinho. T.: Oswaldo de Oliveira GRÊMIO Paulo Victor; Léo Moura, Rafael Thyere, Bruno Rodrigo, Conrado; Cristian, Michel, Kaio, Patrick; Everton, Beto da Silva. T.: Renato Gaúcho Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG) Horário: 17h (de Brasília) deste domingo Juiz: Marcelo Aparecido de Souza (SP)