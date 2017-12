Em desfecho melancólico, Atlético-GO e Fluminense se encaram no Olímpico

MARCOS PEREIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partida entre Atlético-GO e Fluminense, neste domingo (3), às 17h (de Brasília), no estádio Olímpico, em Goiânia, reserva pouca emoção para as equipes. O time anfitrião é um dos rebaixados para a Série B, enquanto os cariocas apenas cumprem tabela e esperam a confirmação da vaga na Copa Sul-Americana de 2018. Com o rebaixamento certo há duas rodadas, o Atlético-GO usou as últimas partidas do Brasileiro apenas para preparar seu elenco para a próxima temporada. E com isso, até conseguiu bons resultados, pois não perde há quatro rodadas. O time de João Paulo Sanchez ganhou oito pontos nos últimos 12 disputados e até esboçou uma reação, mas, como estava muito atrás na tabela, não teve tempo para escapar das últimas quatro colocações. Para encarar o Fluminense, o time rubro-negro não poderá contar com sua dupla de zaga principal, já que William Alves e Gilvan estão suspensos. Pelo Fluminense, há ainda a luta para deixar Henrique Dourado como principal artilheiro da competição. Ele tem 18 gols e está empatado na liderança com o corintiano Jô. Na tabela de classificação, o time de Abel Braga ocupa o 14º lugar, com 46 pontos, e pode ganhar no máximo uma posição na última rodada. Para essa partida, os desfalques do Fluminense são o lateral-esquerdo Marlon e o atacante Marcos Júnior, suspensos por terem recebido o terceiro cartão amarelo na derrota para o Sport. Eles serão substituídos, respectivamente, por Léo e Matheus Alessandro. ATLÉTICO-GO Klever; Jonathan, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, Breno Lopes; André Castro, Igor, Andrigo, Jorginho, Luiz Fernando; Diego Rosa. T.: João Paulo Sanches FLUMINENSE Diego Cavalieri; Lucas, Renato Chaves, Henrique, Léo; Marlon Freitas, Douglas, Gustavo Scarpa, Sornoza; Matheus Alessandro, Henrique Dourado. T.: Abel Braga Estádio: Olímpico, em Goiânia (GO) Horário: 17h (de Brasília) deste domingo Juiz: Anderson Daronco (RS)