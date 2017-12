Waters: ex-Pink Floyd vem a cidade com show da turnê “Us + Them Tour” (foto: reprodução youtube)

O músico e compositor Roger Waters, conhecido por seu trabalho na banda Pink Floyd, fará show em Curitiba, em 27 de outubro de 2018. Ele se apresentará no estádio Couto Pereira com o show da turnê “Us + Them Tour”, em que toca sucessos de sua antiga banda, e músicas de seu último disco solo, “Is This The Life We Really Want”.

A turnê deve passar ainda por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília.