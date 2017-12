Empreiteira e telefônica não comentam

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Andrade Gutierrez e a Oi afirmaram que não comentariam a delação premiada do marqueteiro Renato Pereira. Responsável pelas campanhas do PMDB do Rio desde 2006, ele afirmou à Procuradoria que a empreiteira fez um aporte de R$ 3 milhões para o caixa dois da campanha de reeleição do governador Luiz Fernando Pezão (PMDB) via triangulação de empresas que passava pela Oi. O grupo PPR, do qual a agência NBS faz parte, negou que tenha feito qualquer transferência de recursos ilegais para a Prole, de Pereira, a pedido de algum cliente. Segundo o marqueteiro, os recursos vieram por meio de um acordo de indenização superfaturado pela venda do grupo a uma multinacional. "A companhia de telefonia móvel e a construtora citadas são clientes da PPR há muitos anos. O relacionamento da agência com as empresas é exclusivamente de produção e veiculação de campanhas publicitárias. A PPR nunca fez doação de recursos para campanhas políticas e muito menos qualquer transferência bancária dessa natureza", diz a nota. A empresa disse que "é auditada por empresa internacional desde 2006". A assessoria de imprensa de Pezão afirmou que "todas as doações de campanha foram feitas de acordo com a Justiça Eleitoral".