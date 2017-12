Tempo segue estável no Paraná no final de semana

A configuração dos sistemas meteorológicos pouco muda, ou seja, se mantém presente uma área com alta pressão sobre o oceano Atlântico e uma área de baixa pressão sobre o Paraguai. Portanto, o final de semana começa com tempo estável em todas as regiões do Paraná. Tendo ainda o setor mais ao leste e sul a influencia de ventos úmidos oriundos do oceano, e uma maior quantidade de nuvens no decorrer do dia. As temperaturas continuam mais elevadas no interior e mais amenas mais ao leste.

No domingo uma frente fria começa a se configurar e se deslocar sobre o Estado do Rio Grande do Sul, mas ainda não influencia as condições do tempo sobre o Paraná. Este continua sem eventos de chuva ao longo do dia e as temperaturas ficam mais elevadas que no dia anterior na maior parte do Estado.

Em Curitiba, a previsão é de tempo nublado e temperatura variando entre 14ºC e 25ºC.