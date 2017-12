Senado dos EUA aprova a reforma tributária de Trump

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Senado dos Estados Unidos aprovou uma ampla revisão de impostos no sábado (2), deixando os republicanos e o presidente Donald Trump mais próximos do seu objetivo de reduzir impostos para as empresas e os ricos, oferecendo aos americanos uma série de mudanças tributárias. No que seria a maior revisão de impostos dos EUA desde a década de 1980, os republicanos querem aumentar a dívida nacional de 20 trilhões de dólares em 1,4 trilhão ao longo de 10 anos para financiar mudanças que eles dizem que aumentarão ainda mais uma economia já em crescimento. Os mercados de ações dos Estados Unidos se recuperaram por meses com a esperança de que Washington providenciasse cortes de impostos significativos para as empresas. Após a vitória da proposta por 51 votos contra 49 da oposição, as negociações entre o Senado e a Câmara dos Deputados, que já aprovou sua própria conta de impostos, devem começar na próxima semana. As duas câmaras devem elaborar uma única conta para enviar a Trump para entrar em lei. O presidente quer que isso aconteça antes do final do ano, permitindo que ele e seus republicanos obtenham sua primeira grande conquista legislativa de 2017, apesar de controlar a Casa Branca, o Senado e a Câmara desde que assumiu o cargo em janeiro.