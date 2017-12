Escolas estaduais recebem novas matrículas esta semana

Matrículas começam nesta segunda-feira (04) e vão até sexta-feira (08) (foto: Hedeson Alves/ANPr)

As matrículas na rede estadual de ensino começam nesta segunda-feira (04) e vão até sexta-feira (08). Os pais ou responsáveis devem comparecer à instituição de ensino para onde os alunos foram direcionados e confirmar a matrícula do ano letivo de 2018. Maiores de 18 anos podem fazer a própria matrícula. As datas são as mesmas para a educação básica na modalidade especial, tanto na rede estadual quanto em escolas parceiras.

Serão matriculados estudantes que ingressarão no 6º ano do ensino fundamental, oriundos das redes municipais de educação, bem como estudantes que vão começar o ensino médio na 1ª série.

Os documentos exigidos para a matrícula são:

– Documento de identidade (RG, Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento) – original e cópia;

– Fatura da concessionária de energia elétrica atualizada (máximo de 03 meses). Quando a fatura não estiver em nome do responsável pelo aluno, apresentar conjuntamente, outro comprovante de endereço em nome da mãe/pai/responsável pelo aluno – original e cópia;

– Histórico Escolar ou Declaração de Escolaridade da instituição de ensino de origem ou Guia de Transferência emitida pelo Sistema Escola WEB – original;

– Carta Matrícula, quando o aluno for direcionado com carta.

SEM INCIDENTES - “O cronograma de matrículas para o ano de 2018 está seguindo em perfeita ordem, graças ao esforço e competência de todos os profissionais da educação nas escolas, Núcleos Regionais e Secretaria da Educação. Devemos ter um início de ano letivo sem incidentes” afirma Ines Carnieletto, superintendente da Educação da Secretaria de Estado da Educação do Paraná.

Na semana passada estes alunos receberam informações sobre o estabelecimento de ensino para o qual foram direcionados. Os critérios incluem a disponibilidade de vagas para continuar no mesmo estabelecimento, quando há dualidade administrativa entre estado e município, ou oferta de ensino fundamental e ensino médio no mesmo local; e proximidade entre a escola e a casa do aluno.

TRANSFERÊNCIA – Após a conclusão das rematrículas e matrículas iniciais, ficará aberto um período, de 18 a 22 de dezembro, para estudantes vindos da rede particular, de outros estados ou que estão mudando de cidade, solicitarem uma vaga em uma escola da rede estadual.

Nos casos em que um aluno de escola estadual deseja se transferir para outro estabelecimento da rede, no mesmo município, é necessário aguardar até o dia 02 de janeiro de 2018.

A partir desta data os pais ou responsáveis devem ir até a nova escola verificar a disponibilidade de vagas e realizar os procedimentos necessários para desistir da vaga atual e fazer a nova matrícula. Caso não haja vagas, eles podem preencher o Cadastro de Espera de Vagas Escolares (CEVE) e aguardar uma oportunidade.

Os detalhes sobre as matrículas na rede estadual para o próximo ano estão disponíveis na Instrução Normativa n.º 16/2017 – SEED/SUED:

www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/instrucoes2017/instrucao162017_seed_sued.pdf

As aulas de 2017 terminam no dia 20 de dezembro, uma quarta-feira. E as aulas de 2018 começam no dia 19 de fevereiro, na semana seguinte ao Carnaval.