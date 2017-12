Rua da Cidadania do Pinheirinho recebe programa Justiça no Bairro

Justiça no Bairro: durante a ação, também haverá inscrição para o casamento coletivo, marcado para março de 2018. (foto: SMCS/divulgação)

O Poder Judiciário em parceria com a Prefeitura de Curitiba e Sistema Fecomércio Sesc Senac PR promove, neste sábado (2/12), na Rua da Cidadania do Pinheirinho (Av. Winston Churchill, 2033), o programa Justiça no Bairro. O atendimento à população acontece das 9h às 17h. Durante a ação, também haverá inscrição para o casamento coletivo, marcado para março de 2018. Todos os serviços são gratuitos, com exceção o exame de DNA, com valor de R$ 220,00.

A ação tem como objetivo prestar atendimento jurídico à população economicamente vulnerável de Curitiba e região, favorecendo a conciliação por meio de audiências prévias em inúmeras áreas do direito, possibilitando a resolução com a expedição imediata dos documentos.

Além disso, o programa também possibilita orientação e pronto atendimento das ações a serem propostas, nas áreas Cível (interdição/curatela), Família (divórcio, alimentos, guarda, regulamentação de visitas, reconhecimento de paternidade/maternidade, reconhecimento e dissolução de união estável, restabelecimento de sociedade conjugal, tutela e alvarás - levantamento de valor pós mortem) e registros públicos (Retificação de registro civil e outros).

A criadora e coordenadora do Justiça nos Bairro, a desembargadora Joeci Machado Camargo, comenta sobre a dimensão e importância do projeto, que completou 14 anos. “Conseguimos garantir o acesso à cidadania. Este é um programa que foi aceito pela população e já é uma posse da comunidade", disse.

A desembargadora também destaca a importância de trazer todos os serviços do Justiça no Bairro à população de Curitiba. “Vou continuar fazendo o impossível, em conjunto com a administração municipal, ajudando o povo vulnerável de Curitiba, que faz dele uso permanente em todos os aspectos”, afirma.

O administrador da Regional do Pinheirinho, João Luiz Cordeiro, ressalta que os moradores dos bairros atendidos pela regional estão sendo contemplados com um programa fundamental para os cidadãos. “Com muita alegria, vamos apoiar este programa que resgata a cidadania das famílias e proporciona o acesso gratuito à justiça”, afirma. “Esta é mais uma importante aproximação entre os serviços da Prefeitura de Curitiba o Judiciário e a população, por meio de um atendimento rápido e eficaz”, define.

A organização do evento salienta a importância de os participantes levarem comprovante de renda, já que alguns serviços somente serão disponibilizados para a população com renda máxima de até 3 salários mínimos por pessoa, comprovante de endereço e documentação pessoal que é específica para cada serviço pretendido.