Luiza diz a Eric que sente pena de Maria Pia em 'Pega Pega'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste sábado (2) em "Pega Pega", novela de Claudia Souto, Wanderley não aceita o dinheiro que Malagueta (Marcelo Serrado) lhe oferece para ficar em silêncio. Lígia (Angela Vieira) estranha que Maria Pia (Mariana Santos) tenha se hospedado no hotel e questiona a filha. Antônia (Vanessa Giácomo) pede a Nelito que a visite mais. Luiza (Camila Queiroz) diz a Eric (Mateus Solano) que sente pena de Maria Pia. Bebeth comenta com Dom que pensa em viajar para Genebra. Dom avisa a Douglas que Bebeth foi a Genebra se encontrar com Sabine. Xavier revela a Rúbia seu interesse por ela. Antônia pergunta a Pedrinho sobre a ligação entre Timóteo e Athaíde (Reginaldo Faria).