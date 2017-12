Em 'O Outro Lado do Paraíso', Sophia recebe a notícia sobre a suposta morte de Clara

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste sábado (2) em "O Outro Lado do Paraíso", novela de Walcyr Carrasco, Bruno (Caio Paduan) diz a Diego que não deixou de amar Raquel (Erika Januza). Danilo e a cliente de Duda (Gloria Pires) morrem. Bruno procura Raquel. Clara (Bianca Bin) pede emprego para Fabiana. Duda retira parte do dinheiro que recebeu de Natanael. Sophia (Marieta Severo) recebe a notícia sobre a suposta morte de Clara e fala com Lívia (Grazi Massafera), que fica aliviada. Janete ajuda Clara a conseguir o emprego na casa de Fabiana. A esposa de Danilo recebe o dinheiro enviado por Duda.