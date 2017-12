Em 'Tempo de Amar', Delfina provoca José Augusto sobre seu passado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No capítulo deste sábado (2) em "Tempos de Amar", novela de Alcides Nogueira, Carolina conta a Olímpia que seu casamento com Emídio chegou ao fim. Bernardo se desculpa com Balbina. Em Morros Verdes, Elvira vê Fernão e Tereza se beijando. No Rio, Giuseppe e Natália estranham o comportamento de Tomaso. Otávio afirma a Edgar que perdeu o interesse pelo Grêmio Cultural. Vicente e Maria Vitória afirmam que sentirão falta um do outro quando ela retornar a Portugal. Pimenta detém Lucerne, e Gilberte e Pé de Cabra se preocupam. Maria Vitória declara que não pode retribuir os sentimentos amorosos de Vicente. Delfina provoca José Augusto sobre seu passado.