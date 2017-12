Acidente entre dois caminhões deixa um morto e outro ferido no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo dois caminhões e um ônibus no final da madrugada deste sábado (2) deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. As informações são da Agência Brasil. O acidente causou a interdição da pista central da rodovia Washington Luís, sentido Rio de Janeiro, na altura do quilômetro 123. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a vitima que ficou ferida em estado grave foi levada para o Hospital de Saracurana. A pista central já foi liberada, mas o trânsito ainda permanecia confuso nas imediações durante boa parte da manhã deste sábado.