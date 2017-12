Com encontros de artistas, festival gratuito na Bahia cristaliza tendência

AMANDA NOGUEIRA, ENVIADA ESPECIAL SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O Combina MPB, festival que promove encontros entre artistas de diversos gêneros, deu início à sua primeira edição nesta sexta-feira (1º), em Salvador. A programação cristaliza a fórmula que tem sido cada vez mais repetida no cenário musical contemporâneo: turnês conjuntas e infindáveis parcerias. A noite de abertura teve, por exemplo, combinações harmoniosas como a de Pretinho da Serrinha com as cantoras Maria Rita, Roberta Sá e Mariene de Castro, e outras menos prováveis, como a de Alexandre Pires com Paulo Miklos e Arnaldo Antunes. O último show reiterou a tendência trazendo para dentro do festival a nova turnê conjunta de Milton Nascimento e Tiago Iorc, "Mais Bonito Não Há", que estreou em São Paulo em novembro e passa por Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Rio de Janeiro em dezembro. A produtora Flora Gil diz não ter notado esse movimento de parcerias, ainda que seu próprio marido, Gilberto Gil, tenha feito duas dessas turnês nos últimos anos: "Dois Amigos, Um Século de Música", com Caetano Veloso, e "Trinca de Ases", com Gal Costa e Nando Reis. "É uma forma de estar junto para viabilizar momentos felizes", diz Flora em entrevista à imprensa. Em momento de crise, ela afirma, seria impraticável pagar o cachê de tantos artistas para shows individuais. Ao todo, o festival reúne 31 artistas e bandas e foi financiado com cerca de R$ 5 milhões captados via Lei Rouanet e Programa Estadual de Incentivo ao Patrocínio Cultural (Fazcultura). POUCO PÚBLICO Apesar de gratuito, o primeiro dia do evento reuniu um público menor que as 40 mil pessoas esperadas por dia, capacidade do estacionamento do Wet'n Wild, que abriga os dois palcos do festival. A polícia militar, presente com 126 oficiais que patrulhavam a pista e os arredores, estima que 20 mil pessoas tenham passado pelo local ao longo da noite. O show de abertura, em que Pretinho da Serrinha mostrou seu lado de compositor com um pot-pourri de seus hits conhecidos na voz de Seu Jorge, começou vazio e reuniu no máximo 3 mil pessoas, segundo a PM. Foi somente por volta das 21h, na apresentação dos Paralamas do Sucesso com Dado Villa Lobos, que o público se mostrou presente. Ao fim do show, o único a despertar pedidos de "Fora, Temer", uma leva foi embora. "Acho que teve pouca divulgação, meus amigos civis não estão acreditando que é de graça", diz o capitão Matheus Alcântara, do CPRCC (comando de policiamento regional da capital Central). A produção aponta para o trânsito em dia de semana e para um acidente na avenida Paralela, endereço do local, como possíveis fatores para o atraso do público. O professor Saulo Maia, 30, queria ter assistido ao show de Maria Rita, mas não chegou a tempo. "Demoramos uma hora em um trajeto que normalmente demora meia hora, isso porque a gente mora no centro, quem veio de metrô chegou rápido", diz. Como o evento é televisionado –os primeiros shows são exibidos pelo canal Bis e os últimos, pelo Multishow– começou pontualmente às 18h. "Me lembrei do Rock in Rio, em que às seis horas não tinha ninguém, então tudo bem", diz Flora Gil. FIM DE SEMANA A grande expectativa de público é para este domingo (3), que será encerrado pela aguardada reunião entre Anitta e Gilberto Gil. Antes, no mesmo dia, haverá shows eletrizantes, como o de BaianaSystem com Bnegão e Emicida. A PM prepara reforço de patrulha com mais 34 oficiais. Neste sábado (2), o balaio inclui axé de Luiz Caldas e Larissa Luz e o brega paraense de Felipe Cordeiro e Gaby Amarantos, mas retorna às derivações da MPB com encontros de gerações: Nando Reis toca com seus filhos do 2 Reis, e Carlinhos Brown se apresenta com a dupla Anavitória. A jornalista viaja a convite da produção do festival. COMBINA MPB QUANDO até dom. (3), a partir das 18h (horário local; 19h do horário de Brasília) ONDE Estacionamento do Wet'n Wild, av. Luiz Viana Filho Paralela, 280, Salvador QUANTO grátis NA TV Canal Bis e Multishow