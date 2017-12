Santos busca o vice contra o Avaí, que quer fugir do rebaixamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos encerra o Campeonato Brasileiro neste domingo (3) em casa, ao receber o Avaí, em partida marcada para as 17h. Com 62 pontos, o time disputa o vice-campeonato contra o Palmeiras -atual segundo colocado, com 63 pontos- e o Grêmio, que também tem 62 pontos, mas leva vantagem no número de vitórias. Embora seja tido como uma posição de pouco destaque, o vice-campenato do Brasileiro garante uma premiação de R$ 11, 3 milhões. O campeão Corinthians levará R$ 18 milhões. A despeito de levar vantagem no número de vitórias, os gaúchos, recém-consagrados campeões da Libertadores, vão levar a campo uma equipe sub-19 para poupar seus jogadores para o Mundial de Clubes da Fifa, que ocorrerá em Abu Dhabi neste mês. O Grêmio vai encarar o Atlético-MG em Belo Horizonte. O time será dirigido pelo técnico Cesar Bueno, que substituirá Renato Gaúcho. Já o Santos, apesar de correr por fora na disputa pelo vice, é o único do trio que atua dentro de casa. "O time cumpriu o objetivo de chegar à Libertadores em 2018. Agora, temos que encerrar o Brasileiro com uma boa atuação diante da nossa torcida na Vila Belmiro. Espero que possamos fazer uma grande partida", afirmou o atacante Copete. Já o Avaí tenta se livrar do rebaixamento. Na 18ª colocação, o time tem 42 pontos, mesma quantidade que o Sport, que leva vantagem no número de vitórias, e um ponto a menos que Coritiba e Vitória. Sport e Vitória jogam em casa contra Corinthians e Flamengo, respectivamente. Já o Coritiba enfrenta a Chapecoense na Arena Condá. Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP) Horário: 17h Juiz: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ) SANTOS Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Copete; Renato, Matheus Jesus e Vecchio; Bruno Henrique, Arthur Gomes (Emerson) e Kayke T.: Elano (interino) AVAÍ Douglas Friedrich; Maicon, Betão, Alemão e João Paulo; Wellington Simião, Pedro Castro e Marquinhos; Júnior Dutra, Luanzinho e Maurinho T.: Claudinei Oliveira