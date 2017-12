Em casa, Sport tenta escapar da série B diante do campeão Corinthians

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Já campeão, o Corinthians encerra sua participação no Campeonato Brasileiro neste domingo (3) diante do Sport, que luta para escapar do rebaixamento. Em partida marcada para as 17h na Ilha do Retiro, o time paulistano entrará em campo com equipe mista. Isto porque o Corinthians já pensa na próxima temporada. Sem acordo para a permanência do zagueiro Pablo, o clube deu início nesta semana às buscas por um jogador experiente que assuma a titularidade da defesa em 2018. Nos últimos dias, a direção corintiana deu início às tratativas pelo zagueiro Henrique, de 31 anos, que defendeu o Fluminense nas últimas duas temporadas. Na sexta-feira (1º), o Corinthians anunciou que alcançou acordo para a transferência de Guilherme Arana ao Sevilla-ESP. O valor base do negócio é 10 milhões de euros (R$ 38,8 milhões), mas cláusulas de desempenho podem elevar o total para 11 milhões (R$ 42,6 milhões). O Corinthians inicialmente receberá em torno de 5 milhões de euros (R$ 19,4 milhões). Se para o time paulista o jogo não tem grande importância, para o Sport será decisivo, uma vez que o time ainda pode escapar do rebaixamento para a série B. Na 17ª colocação, o rubro-negro pernambucano tem 42 pontos, mesma quantidade que o Avaí -que leva desvantagem no número de vitórias- e um ponto a menos do que Coritiba e Vitória. O Avaí enfrenta, na Vila Belmiro, o Santos, que ainda luta pela vice-liderança. Também fora de casa, o Coritiba enfrenta a Chapecoense na Arena Condá. Já o Vitória recebe o Flamengo no Barradão. Todos os jogos começam às 17h. Estádio: Ilha do Retiro, no Recife Horário: 17h Juiz: Ricardo Marques Ribeiro (MG) SPORT Magrão; Raul Prata, Henriquez, Durval e Sander; Anselmo, Patrick, Mena e Diego Souza; Marquinhos e André T.: Daniel Paulista CORINTHIANS Cássio; Léo Príncipe, Warian, Balbuena e Marciel; Gabriel e Fellipe Bastos; Pedrinho, Rodrigo Figueiredo e Giovanni Augusto; Kazim T.: Fábio Carille