'Eu aprecio pessoas que tiveram impacto na minha vida', diz Selena sobre Justin

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de receber o prêmio de Mulher do Ano na premiação "Billboard Women in Music 2017" (Billboard Mulheres na Música, em tradução livre), Selena Gomez conversou com o site americano sobre música, o transplante de rim e sua vida amorosa. É claro que o nome Justin Bieber veio à tona. Ao ser perguntada sobre o que trouxe o cantor canadense de volta à sua vida, ela deu a entender que o amadurecimento foi o fator principal. "Eu tenho 25 anos, nem 18, nem 19, nem 20. Eu aprecio as pessoas que tiveram um verdadeiro impacto na minha vida." Ela explica que antes, talvez, tenha forçado algo que não era do jeito que ela gostaria. "Mas isso não significa que o sentimento tenha ido embora. E isso serve para todas as pessoas (na minha vida)". Neste rol, ela inclui Demi Lovato, Miley Cyrus e os irmãos Nick e Joe Jonas. "Eu cresci com todas estas pessoas, então é legal saber onde todos eles estão. É voltar a ideia de me manter preenchida. Eu acho que a verdadeira representação de amor vai além de você mesmo", reflete. Durante a entrevista, Selena falou pela primeira vez publicamente sobre o término do namoro com The Weeknd. "Eu tenho muito orgulho de termos terminados como melhores amigos. Nunca vivi algo assim. Isso foi marcante para mim". Ironicamente, um dia depois desta entrevista, ambos pararam de seguir um ao outro nas redes sociais e o cantor americano apagou as fotos com Selena de sua conta no Instagram.