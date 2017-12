Atribuído ao Boko Haram, ataque suicida mata ao menos 13 na Nigéria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ataque suicida provocado por dois homens-bomba matou ao menos 13 pessoas neste sábado (2) em um mercado na cidade de Biu, na Nigéria. Outras 53 ficaram feridas. A suspeita é de que o atentado tenha sido orquestrado pelo grupo terrorista islâmico Boko Haram. Segundo o líder comunitário Aliyu Idrisa, a explosão aconteceu enquanto membros de organizações de ajuda humanitária distribuíam alimentos para a população. Desde 2009, as ações do Boko Haram já mataram cerca de 20 mil pessoas e forçaram o deslocamento de 2 milhões. Em 21 de novembro, um ataque a uma mesquita matou 50 na cidade de Mubi. O autor seria um adolescente, segundo a polícia local. O grupo costuma atacar locais com grande concentração de pessoas, como mesquitas e feiras, e usa adolescentes ou jovens mulheres como autoras dos ataques suicidas, algumas das quais haviam sido previamente sequestradas.