Coro da UFPR encerra 2017 com apresentação do Réquiem de Dvořák

(foto: Reprodução/UFPR)

O Coro da UFPR encerra 2017 com uma temporada de gala: o Réquiem de Dvořák. Serão quatro apresentações gratuitas, de 6 a 9 de dezembro, às 20h30, no Teatro da Reitoria, em Curitiba. Composta em 1891, a obra conduz a uma reflexão sobre os mistérios da vida e da morte e procura demonstrar a continuidade da consciência nos dois estados.

Com 92 integrantes da UFPR e da comunidade externa, o coro completará 60 anos em 2018, é regido pelo maestro Álvaro Naldony (que comanda o grupo desde 1988) e comemora o fato de 2017 ter sido um ano bastante produtivo. Foram 10 concertos em Curitiba e em Paranaguá (durante o Festival de Inverno). Este réquiem é o terceiro do ano – gênero escolhido, segundo o maestro, para melhorar os níveis de concentração e de exatidão da expressão de ideias dos cantores.

Naldony explica que, mais importante que o repertório, é o aprimoramento da qualidade técnica das pessoas que participam do grupo, que não são músicos profissionais. “O coro é todo voltado à formaçao do cantor. Nós temos este cuidado de voltar nossa atenção para que o sonho de cantar bem de todos se realize”, diz. “O investimento nos alunos é grande, mas o retorno também é”.

O maestro explica que muitos dos seus cantores têm a habilidade de ler uma partitura e logo sair cantando – o solfejo. “Isso porque investimos neles o tempo todo. Investimos na qualificação deles em técnica de canto, teoria e interpretação do canto. Cada um no seu próprio ritmo”, diz.

60 anos em 2018

O Coro da UFPR completará 60 anos em 17 de outubro de 2018. O roteiro de apresentações para o próximo ano está em construção. “Temos algumas ideias mas, como o coro vai fazer 60 anos, vamos escolher peças que tenham um caráter mais festivo”, conta Naldony. “Entram e saem pessoas do coro. Ele tem uma certa rotatividade. Então, a partir e março, temos que ver quais são as características do coro e que dificuldades teremos que vencer para então definirmos o repertório e outras estratégias”. Nestas seis décadas, o coro já teve mais de oito mil integrantes e fez mais de 500 apresentações.